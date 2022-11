Bouwprojecten kunnen vertraging oplopen door afschaffen bouwvrijstelling

Volgens de wethouder zal er, mocht het nodig zijn, naar oplossingen moeten worden gezocht zoals het inzetten van schoon materieel en fasering. Maar, stelt Zeegers, vertraging is niet uit te sluiten. De gevolgen van het laten vallen van de bouwvrijstelling zal vooral in Hoek van Holland en het Rotterdamse havengebied worden gevoeld, omdat die grenzen aan Natura 2000-gebieden waar de stikstofuitstoot moet worden beperkt.

Voornes Duin

De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden in de omgeving van Rotterdam zijn Solleveld & Kapittelduinen (bij Hoek van Holland), maar ook het Voornes Duin in Westvoorne (bij de Maasvlakte) en de Biesbosch. Daar kunnen de gevolgen van het afschaffen van de bouwvrijstelling het grootst zijn.

Dat geldt ook voor het nog te ontwikkelen Porthos-project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Het is onzeker of dit veelbesproken project door kan gaan op basis van de in het dossier Porthos toegevoegde ecologische beoordeling, schrijft Zeegers.