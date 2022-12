Bouwprojecten dreigen stil te vallen: ‘Er is flinke tegenwind’

Rechter maakt gehakt van verhaal huisfeest­je en geeft celstraf aan Amsterdam­mer voor plaatsen explosief

Een 17-jarige Amsterdammer is veroordeeld tot acht maanden celstraf, waarvan meer dan vijf voorwaardelijk, voor zijn rol in de geweldsgolf die Rotterdam en omgeving afgelopen juli teisterde. Volgens de rechter bracht de jongen een explosie teweeg in Gouda.

21 december