Bouw van toren op geliefd grasveld begint: ‘Ze wilden de stad toch juist groener maken?’

Diervrien­de­lijk an­ti-wespenmid­del verovert nu ook Spanje: ‘We zijn er klaar voor als ‘de paniek’ toeslaat’

Een jaar geleden vroeg Lex Burki zich af of hij niet voor gek zou worden verklaard. Maar nu is er geen enkele twijfel meer: zijn uitvinding is een hit, hij heeft een voorraad van honderdduizenden spuitbussen, met Spanje als nieuwste afzetmarkt. Precies op het moment dat de wespen weer massaal van zich laten horen. ,,Ik laat ze het spuitbusje zien en spuit ook even in mijn eigen gezicht.''