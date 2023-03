Bouw van prestigieuze woontoren is van de baan: ‘Verkoop loopt totaal niet’

Dit woongebouw in hartje Rotterdam moet wijken voor me­ga-hoog­bouw: ‘We schrokken ons kapot’

Een complex met 226 sociale huurwoningen, midden in Rotterdam, moet plaatsmaken voor drie luxe wolkenkrabbers. Het lijkt een nieuw voorbeeld van hoe gewone Rotterdammers moeten wijken voor het grote geld. Of is hier iets anders aan de hand?