Bouw van het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder loopt vertraging op

Schaats­lief­heb­bers opgelet! De Bijenkorf wil deze winter een ijsbaan op het dak bouwen

De Bijenkorf aan de Coolsingel in het centrum van Rotterdam wil in de kerstperiode een ijsbaan op het dak bouwen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Bijenkorf. ,,Dat zijn de plannen. Maar we zitten nog in een traject met een van de partners”, zegt hij.

2 november