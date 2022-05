Bouw van appartementencomplex aan de Hollandsche IJssel volgend jaar van start

column Sta je dan, het menstrua­tie­bloed uit je witte broek te spoelen terwijl een jongen het toilet binnen­loopt

Ik was een al tijdje niet in een museum geweest. De rest van Rotterdam klaarblijkelijk ook niet, want het was retedruk in de Kunsthal. Dat merk je vooral tijdens een plaspauze. Mannen, vrouwen, kinderen, vast ook non-binaire personen: een inclusief Benneton-foldertje in een chaotische rij voor de genderneutrale toiletten.

18 mei