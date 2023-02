Bourgondiërs! Op deze data is Festival TREK in Rotterdam

Het park in Rotterdam-Noord wordt voor vier dagen omgetoverd tot culinair walhalla, waar alles draait om lekker eten, drinken, muziek en theater.

Eten, drinken en dansen

Je gaat natuurlijk naar TREK om langs de foodtrucks te struinen, maar er is veel meer te beleven op het gratis festival. Zo is er een groot wijnterras, de Biergarten en een cocktailbar. Nieuw dit seizoen is de ‘Sangria & Bubbels Bar’. Daar proef je sangria’s en mousserende wijnen in combinatie met een oester of Spaans hapje. Salud!

Na al dat gesmikkel is een beetje beweging nooit verkeerd. Daarvoor hoef je het park niet uit, want bij de silent disco dans je al die lekkere hapjes er weer af. Heb je geen losse heupen, dan kun je genieten van bands en de theaterkaravaan. Aan de kleine bezoekers is ook gedacht: zij vermaken zich bij het kindertheater, tijdens een kookworkshop of met oud-Hollandse spelletjes.

Volledig scherm Festival TREK 2022 in het Vroesenpark. © indebuurt Rotterdam

Gratis festival

Festival TREK is van 11 tot en met zondag 14 mei in Rotterdam en reist vervolgens kriskas door Nederland. Op donderdag en vrijdag is het terrein open van 16.00 tot 23.00 uur, op zaterdag van 14.00 tot 23.00 uur en op zondag van 14.00 tot 21.30 uur.

Het evenement is gratis toegankelijk en geschikt voor alle leeftijden. Bij je eerste drankbestelling betaal je eenmalig 2,95 euro, hiervoor krijg je een milieuvriendelijk TREK-glas. Deze lever je steeds in bij de bar voor een schoon exemplaar. Meer informatie check je op de website van TREK.

