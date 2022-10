Botlektunnel weer open na ongeluk, nog wel lange files op de wegen richting Rotterdam

Reanimeren is spectacu­lair, zegt Carla: ‘Je redt er een mensenle­ven mee’

De centrale hal van het Erasmus MC staat zaterdag in het teken van reanimeren. Dat zou iedereen moeten kunnen. Moeilijk? Helemaal niet, zegt Carla Schramm, reanimatiecoördinator van het academisch ziekenhuis. ,,We maken van ‘Restart a Heart’ een bijzondere dag, want een leven redden is bijzonder.”

