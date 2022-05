Boswachter Juriaan wil meer begrip voor boeren: ‘Juist nu is het belangrijk’

De eerste editie. Waarom is dit hét moment?

Boeren zijn belangrijk, maar hebben het zwaar door de stikstofproblematiek, de hoge kosten en het feit dat Nederlandse boeren te weinig geld krijgen voor hun producten. Door Rotterdammers in het plattelandsleven onder te dompelen, hopen we dat ze de problematiek van de boeren begrijpen en meer geld willen betalen voor lokale boerenproducten.

Vanuit de randstad is soms onbegrip voor boeren. Is dit ook onderdeel van de open dagen?

Ja indirect wel. Het onbegrip komt door onwetendheid en wij willen die onwetendheid weghalen. De boeren zijn essentieel in de samenleving, iedereen scant de groente, de eieren en het vlees bij de zelfscankassa, maar kennen niet de boeren die de landbouwproducten maken. Tijdens de open dagen halen we deze barrière weg.

Spelen tekorten in landbouwproducten vanwege door de oorlog in Oekraïne nog een rol?

Nee, de dagen waren al langer gepland. Wel verdienen de Rotterdamse boeren juist nu meer respect. Door de Rotterdamse haven zijn we gewend om alle voedselvoorzieningen uit de hele wereld te halen, maar het is nu belangrijk om lokale producten te kopen.

Wat is er allemaal te beleven tijdens de open dagen?

Op veertig locaties van onder andere boerenbedrijven, herenboeren, akkerbouwers en stadsherders, kunnen Rotterdammers allerlei activiteiten volgen. Zo geeft de stadsherder van Rotterdam op de Belevenisboerderij Schieveen demonstraties schapendrijven. Ook kan je een eetbaar schilderij maken in Krimpenerwaard en is er een fietstocht door het Buytenland van Rhoon.

