Bootje kopen? Eerst nog even twee jaar op de wachtlijst voor een ligplaats

Tuschinskipark Dertig jaar geleden het afvoerput­je van Rotterdam, nu een fris en hip park

Dertig jaar geleden was het ‘t afvoerputje van Rotterdam waar prostituees werden opgepikt, nu is het een frisse, hippe nieuwe plek in de stad. Op deze zonnige zomerdagen weet menig Rotterdammer het nieuwe park aan de Coolhaven al te vinden.

10 augustus