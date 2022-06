Bonte weg uit Rotterdam: ‘Toen het hier de verkeerde kant op dreigde te gaan, werd ik benaderd’

Als twintiger met stekeltjeshaar begon hij in 2005 als raadslid. Hij begon over een vuurwerkverbod en over duurzaamheid in de haven, maar werd niet meteen serieus genomen. ,,Duurzaamheid was toen leuk voor erbij, maar het moest vooral niet de havenambities dwarsbomen. Ik ben blij dat we inmiddels een stuk verder zijn.”