Bonk staal glijdt over het water, op weg naar de Oranjebrug

Hoe kan het dat deze vier panden in Rotterdam op instorten staan? ‘Alles wijst op een funderings­fout’

De bewoners van de vier onveilige panden in Rotterdam-West mogen drie weken hun huis niet in, de Eerste Middellandstraat zelf blijft drie dagen afgesloten. Het is nog onduidelijk waarom vier panden dreigen in te storten. De politie sluit wel het gerucht uit dat sprake was van een plofkraak.