Bommelding in Rotterdamse wolkenkrabber blijkt vals: honderden ambtenaren naar huis gestuurd

De wolkenkrabber De Rotterdam is dinsdagmiddag ontruimd. Bij de receptie van het middelste stuk, waar de gemeente zit, kwam een bommelding binnen. Honderden ambtenaren moesten het pand plotseling verlaten. Na onderzoek van het Team Explosieven Verkenning van de Rotterdamse politie blijkt het te gaan om een valse melding. ,,Er is geen dreiging.’’

De bommelding kwam rond 13.40 uur binnen. Na enkele woorden hing de beller direct de telefoon op. Omdat het niet direct duidelijk was of het ging om een echte bom of om loos alarm, is het pand uit voorzorg ontruimd.

Alle ambtenaren moesten naar huis

Gezien de grootte van de gebouw, een wolkenkrabber met maar liefst 44 verdiepingen, duurde het lange tijd voordat alle aanwezigen buiten stonden. Uiteindelijk zijn 1100 mensen geëvacueerd, zo meldt de politie. Alle ambtenaren kregen de opdracht naar huis te gaan. Ook zodat zij niet in de buurt zouden blijven hangen en alsnog gevaar zouden lopen.

Het Team Explosieven Verkenning heeft onderzoek gedaan in de wolkenkrabber, maar niets aangetroffen. Ook is een inschatting gemaakt van de melding. ,,Daarom kunnen we concluderen dat er green dreiging is en is de ontruiming ingetrokken.”

Alle hulpdiensten zijn inmiddels weer op vertrokken. Achter de schermen is de politie nog druk bezig met het achterhalen wie de bommelding heeft gedaan. ,,Het is het einde van het incident, maar de start van het onderzoek. Want we willen wel weten wie de melding heeft gedaan.”

Naar huis

Er zou volgens getuigen geen alarm zijn afgegaan over een bommelding. ,,Wij hoorden het van rokers die niet meer naar binnen mochten. Daarna was lang onduidelijk of wij ook naar buiten moesten. Uiteindelijk werd iedereen verteld naar huis te gaan.’’

Ook het hotel sloot de deuren. Een hotelgast die net terugkwam van een rondje rennen stond verdwaasd voor de dichte deur. ,,Ik heb alleen dit aan’’, zei hij, wijzend naar zijn korte broek en T-shirt. ,,Wat nu?’’ De agente die hem wegstuurde wees alleen naar het plastic lint veel verder op. ,,Ik ga wel naar een café hier in de buurt. Hopelijk hebben ze een dekentje.’’

De Wilhelminapier langs De Rotterdam is tijdelijk afgesloten geweest voor het verkeer. Inmiddels kan het verkeer weer over de kade rijden.

Klaarlichte dag

Op nog geen twee kilometer afstand van De Rotterdam, in de Sint-Andriesstraat in Rotterdam-Zuid, ontplofte er een paar uur eerder wel een echt een explosief. De explosie vond plaats bij een woning. De kracht was zo groot, dat op meerdere verdiepingen de ruiten aan de achterzijde van het gebouw sneuvelden.

