Bomen gekapt om het Schollebos weer gezond te maken

Jonge ouders zijn dol op Babybos in Capelle: ‘Toen ik zwanger was, wilde ik gelijk een boom’

De zieke bomen die worden gekapt zijn getroffen door essentaksterfte, die overal in Nederland opduikt. Rooien is de enige manier om verdere verspreiding van deze besmettelijke ziekte tegen te gaan. Ook wordt ermee voorkomen dat de essen spontaan omvallen, wat gevaarlijke situaties kan opleveren voor wandelaars.

Duizenden

De kapwerkzaamheden in het Schollebos hebben volgens de gemeente Capelle uiteindelijk ook een positief resultaat. Want op lange termijn zorgt de uitdunning in het recreatiegebied voor een grotere variatie in leeftijd en boomsoorten, wat weer goed is voor de biodiversiteit. En een gezonder en gevarieerder bos is beter opgewassen tegen ziektes en plagen.