Bom onder Rotterdams woonbeleid: sloop van goedkope woningen is gebaseerd op drijfzand

Het gevoerde woonbeleid van Rotterdam, met als uitgangspunt een forse reductie van het aantal goedkope woningen, is gebaseerd op drijfzand. Dat is de snoeiharde conclusie van de Rekenkamer in een rapport over de omstreden Woonvisie.

Het rapport van de Rekenkamer (236 pagina’s) legt een bom onder het Rotterdamse woonbeleid, met de sloop van de Tweebosbuurt op Zuid als bekend voorbeeld. Het draait om de in 2016 aangenomen Woonvisie, met als uitgangspunt dat Rotterdam een overschot aan goedkope woningen heeft.

Concreet: in Rotterdam heeft 32 procent van de bevolking een laag inkomen, maar het aantal goedkope en sociale woningen bedraagt maar liefst 56 procent van de totale voorraad. Om de woningmarkt in evenwicht te brengen, moeten er dus goedkope woningen verdwijnen, en meer duurdere woningen worden bijgebouwd.

Maar de Rotterdamse Rekenkamer maakt gehakt van deze aannames in de Woonvisie. Volgens de onderzoekers zijn deze cijfers ‘onvoldoende feitelijk onderbouwd’. Het is dus helemaal niet met zekerheid vast te stellen of er inderdaad een overschot was (en is) aan goedkope woningen. ,,Het is ook mogelijk dat er een tekort bestond en bestaat’’, schrijft de Rekenkamer.

Harde cijfers

Het blijkt lastig te zijn om in Nederland aan harde cijfers te komen over vraag en aanbod op de woningmarkt. Vooral de gegevens over de (goedkope) particuliere woningvoorraad zijn weinig betrouwbaar. Zo kijkt de gemeente naar de WOZ-waarde, maar die ‘loopt altijd twee jaar achter op de marktontwikkeling’, aldus de Rekenkamer. ,,Door deze en andere problemen zijn de cijfers die het gemeentelijk woonbeleid onderbouwen, wankel.’’

Quote Verschil­len­de signalen uit de Rotterdam­se samenle­ving wezen erop dat de markt voor goedkope woningen steeds krapper werd Rekenkamer Rotterdam

Volgens de Rekenkamer is zelfs het omgekeerde aannemelijk, namelijk dat de vraag naar betaalbare woningen groter is dan het aanbod. ,,Een van de vele aanwijzingen hiervoor is dat de verdeling tussen, lage, middelhoge en hoge Rotterdamse huishoudensinkomens nauwelijks veranderde, terwijl het percentage goedkope woningen flink afnam.’’

Signalen

De Rekenkamer, met de nieuwe directeur Marjolein van Asselt aan het hoofd, verwijt de gemeente tevens dat niet is ingegrepen toen de huizenprijzen flink begonnen te stijgen. ,,Verschillende signalen uit de Rotterdamse samenleving wezen erop dat de markt voor goedkope woningen steeds krapper werd. Die signalen leidden er niet toe dat het college de huidige woonvisie kritisch onder de loep legde en waar nodig aanpaste.’’

Overigens is de Woonvisie al een keer aangepast. In 2018 werd besloten om niet 15.000 maar 12.000 goedkope woningen te slopen. Ook het huidige stadsbestuur (Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk) heeft aangekondigd de Woonvisie te herzien.

Het college van b en w laat in een reactie weten te werken aan een ‘nieuw woonakkoord’. ,,De conclusie dat het woonbeleid van de gemeente verder verbeterd kan worden onderschrijven we. Waar het beter kan, moet het beter. Het rapport ondersteunt daarbij de door ons ingeslagen weg. Samen met de raad gaan we werken aan nieuw woonakkoord, dat vóór volgend jaar zomer klaar moet zijn.‘’

Geen verrassing

Volgens oppositiepartij SP is het Rekenkamerrapport aanleiding om meteen met de ‘asociale Woonvisie’ te stoppen. ,,Het oordeel van de Rekenkamer is voor de SP geen verrassing. We hebben het al vanaf het begin gezegd: de woonvisie moet van tafel, want die deugt niet.’’

