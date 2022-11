Bom onder Capels Bewoners Belang: Zwarte Piet-aantijging leidt tot aangifte van smaad

De politieke partij Capels Bewoners Belang (CBB) in Capelle aan den IJssel is ontploft. In een brief wordt voormalig lijsttrekker Martin van Gent gesommeerd de partij per 1 december te verlaten. Eén van de redenen is volgens voorzitter Marita Pengel dat hij haar als ‘Zwarte Piet’ heeft getypeerd. Bovendien zou hij in maart dit jaar hebben geprobeerd een coup te plegen, om zo de macht naar zich toe te trekken. Van Gent ontkent.