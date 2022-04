Bokspromotor Aad Veerman overleden op 83-jarige leeftijd: ‘Ik maak een diepe buiging voor hem’

met video Duizenden bijen van Glenn werden in het holst van de nacht gestolen: ‘Waarom zou je dit doen?’

Hobby-imker Glenn van der Lee (37) kon zijn ogen niet geloven toen hij zijn bijenkast plots niet meer zag staan. Midden in de nacht is zijn volk, dat in diepe winterslaap was, zomaar meegenomen. ,,Het moet haast wel een andere imker zijn. Waarom zou je dit anders doen?”

20 april