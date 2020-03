Blijdorp pompt 100 miljoen in Rotterdamse dierentuin: Bokito gaat verhuizen

Update Politie ontruimt opnieuw kraakpan­den in de Tweebos­buurt, eerste krakers aangehou­den

11:19 De politie is begonnen met een nieuwe ontruiming van kraakpanden in de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid. De politie is in groten getale aanwezig. Ook staat er een peloton van de ME klaar voor het geval dat de situatie escaleert. De politie vermoedt dat het om 40 tot 60 krakers in de panden gaat. Er is ieder geval één man al naar buiten gebracht en aangehouden. Het gaat om iemand in een rolstoel.