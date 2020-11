Bizar: Metro knalt door stootblok en wordt tien meter boven de grond gered door walvisstaart

videoAlsof het zo had moeten zijn. Het metro stel dat vannacht bij station De Akkers door zijn stootblok knalde, bungelt op de staart van het kunstwerk ‘Saved by a Whale's tail’, Gered door een walvisstaart.

Het kunstwerk is niet bedoeld als extra vangnet voor doorgeschoten metrostellen, vertelt kunstenaar Maarten Struijs. ,,Er staan twee staarten. Als de metro tegen die andere staart was gereden, was hij er denk ik doorheen gezakt. Natuurlijk, het ziet er wel poëtisch uit, maar het is echt een meevaller dat de trein gedragen wordt door de staart. “

Het metrostel bungelt zo'n tien meter boven de grond, balancerend op de staart. De bestuurder van het metrotoestel kon eigenhandig zijn cabine uitkomen. Door de botsing ontstond er een klein brandje, maar dat was snel geblust. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is er forse schade aangericht aan de metro. Het toestel is vanaf een ondergelegen voetpad goed te zien.

Hoe het incident precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Het voertuig zal uiteindelijk weer op z’n plek moeten worden getrokken. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en zullen een plan van aanpak maken. Om dit goed te laten verlopen is er opgeschaald naar Grip 1.

Geschrokken

De bestuurder is enorm geschrokken, maar maakt het goed. Hij is voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel. Er zaten, voor zover bekend, geen passagiers meer in de metro.

Hinder

Wie vanmorgen met de metro reist, moet rekening houden met een langere reistijd en overstap. Metrolijn C rijdt niet tussen Hoogvliet en De Akkers. De D-lijn rijdt daar wel.

