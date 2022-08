Bizar beeld uit Rotterdam: stip in de lucht blijkt koorddanser tussen twee torens

Foto-serie De Erasmus­brug is 25 jaar oud: de Zwaan is een feestbeest geworden

De Erasmusbrug is 25 jaar oud, en al een kwart eeuw wordt er gefeest en gefuifd op de beroemde oeververbinding in hartje stad. Snelheidsduivels in watervlugge vliegtuigjes scheerden er onderdoor tijdens de Red Bull Air Race in 2008, Rotterdammers vergaapten zich aan spetterend vuurwerk met oud en nieuw of moedigden afgematte atleten aan bij de zoveelste marathon. Met als kers op de taart de oogverblindende show die dj Afrojack gaf als uitsmijter van het Eurovisie Songfestival.

22 juni