Bittere pil voor TOGB, ook andere divisieclub kennen een valse start: lees hier alles over het amateurvoetbal

Gernot Trauner maakt rentree bij Feyenoord met gelijkspel: ‘Mentale weerbaar­heid laten zien’

Gernot Trauner maakte in de Rotterdamse derby tegen Sparta (2-2) zijn return voor Feyenoord na maanden blessureleed. De Oostenrijkse verdediger viel na rust in en samen met zijn ploeggenoten knokte hij zich terug van een 2-0-achterstand. ,,We hebben twee punten na twee wedstrijden. Dat is veel minder dan we hadden verwacht”, concludeerde Trauner.