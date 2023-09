Bioscoopmagnaat Abraham Tuschinski was vergeten in Rotterdam, maar dat is nu definitief voorbij

Jaren is er aan gewerkt en nu staat het dan eindelijk op Rotterdamse bodem: een monument voor Abraham Tuschinski. Het eerbetoon aan de bijna vergeten Rotterdamse bioscoopmagnaat is te bewonderen in wijk Little C, aan de Coolhaven. Dinsdag was het tijd voor de onthulling.