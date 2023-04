Binnen 24 uur scoort Jeremy een hattrick én loopt hij de marathon: ‘Ik was er enorm blij mee’

Verdachte (28) explosie Vlaardin­gen mogelijk ook betrokken bij eerdere explosie op hetzelfde adres

De explosie die afgelopen zondag plaatsvond bij een woning aan de Prins Hendrikstraat in Vlaardingen, was de tweede in een paar maanden op hetzelfde adres. De politie onderzoekt of de verdachte, een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, ook betrokken is bij de eerdere ontploffing.