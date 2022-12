Bijzondere foto's uit vorige eeuw ingekleurd: zo zag je Rotterdam niet eerder

Zo zien we Rotterdam, luttele minuten, voor het allesverwoestende bombardement, maar ook soldaten op de fiets of militairen die de tram nemen in Rotterdam. Beelden die in kleur nog meer vertellen over het dagelijks leven in die donkere periode. Per boekdeel zijn tussen 150 en 175 foto’s volledig in kleur afgedrukt. De begeleidende teksten worden verzorgd door Jaap Visser, Matty Verkamman en Ad van Liempt.