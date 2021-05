Bijzonder: Johan en Trijntje wonen in dit zelf getimmerde paradijsje (dat zal verdwijnen)

Het erf heeft een hoog Pippi Langkous-gehalte. Het is er feestelijk rommelig, met tulpen en beeldjes, bloemen en sierstruiken. Daarachter staat de schepping van Johan Huizer (89): een verzameling hokken die een woning blijkt te zijn. Het is een oude woonwagen, die telkens een stukje is uitgebreid. Johan heeft er veel werk aan. ,,Het meeste is van hout en dat vergaat uiteindelijk. Ik raak dus nooit uit getimmerd. Als je het zo bekijkt, ben ik hier al zestig jaar bezig.’’



Lachend opent hij een schuifdeur. In een kamertje met uitzicht op de Schie zit zijn vrouw, Trijntje Janna Huizer (88). Voor binnenschippers is ze een bekende verschijning, zeker in het donker, als de kamerlamp het water in een gele gloed zet. Met één schipper had ze jarenlang een bijzonder contact. ,,Als hij ’s ochtends voorbijvoer, knipperde het licht in de stuurhut. Dan knipperde ik terug. Op een gegeven moment zag ik niks meer branden. Ik dacht: misschien is hij gestopt met werken, misschien leeft hij niet meer. Tja…’’ Ze had hem graag een keer willen ontmoeten.