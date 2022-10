Bijzonder! Deze eeuwenoude schatten vonden archeologen op plek nieuwe woontoren Coolsingel

MET VIDEO Twee weken oud olifantje Maxi geschrok­ken na geknal bij olifanten­ver­blijf in Diergaarde Blijdorp

Vrijdagmiddag hebben er twee onverklaarbare, extreem harde knallen geklonken bij het olifantenverblijf in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Olifantenjong Maxi rende meteen naar zijn moeder die ook buiten liep. ,,Hij is nog maar een paar keer buiten geweest. Hij is snel bang.’’

21 oktober