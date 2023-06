Bijna nergens is woningnood zo groot als in Capelle, dus bouwt gemeente zich suf: ‘De opgave is gigantisch’

Het is niet zo dat er in Capelle aan den IJssel dagelijks een eerste paal voor een nieuwbouwproject in de grond wordt gejast, maar het scheelt niet zo heel veel. En dat móet ook wel, want bijna nergens is de woningnood zo groot als in deze IJsselgemeente. Vandaar ook dat het bouwen van duizenden huizen topprioriteit heeft in de plannen voor de komende jaren.