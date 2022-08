Bijna heel Nieuwerkerk aan den IJssel krijgt aansluiting op glasvezelinternet

Netwerkbedrijf Delta heeft in de afgelopen maanden aan bewoners van Nieuwerkerk aan den IJssel gevraagd of ze interesse hebben in glasvezel en of ze zich vast wilden aanmelden voor een abonnement. ,,20 procent van de mensen die we hebben aangeschreven, heeft zich aangemeld”, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. ,,Dat is genoeg voor ons om het rendabel te maken.”

Ondanks dat niet iedereen al heeft toegezegd een glasvezelabonnement te willen, kunnen de kabels in theorie wel bijna de hele gemeente bedienen. Ruim 9400 van de in totaal 11.369 adressen in de gemeente kunnen worden aangesloten op het nieuwe netwerk. Bewoners kunnen dus ook op een later moment instappen, als ze willen.

Vanaf eind augustus zullen eerst zogenoemde ‘schouwers’ van aannemer APK Telecom bij alle bewoners langsgaan om te kijken waar het kastje opgehangen kan worden en om toestemming te vragen aan bewoners. ,,Dat is de eerste stap”, aldus de woordvoerder. ,,Daarna zal in het najaar worden gestart met bouwen. Ik ga ervan uit dat er ongeveer een jaar overheen zal gaan totdat het overal werkt.” Bewoners worden door de aannemer op de hoogte gehouden van de planning.

Sneller

Internet via glasvezel werkt een stuk sneller dan via bijvoorbeeld een coax-kabel. ,,Als iedereen tegelijkertijd aan het internetten is of 's avonds een serie kijkt op Netflix, kan het nog wel eens gaan haperen”, legt de woordvoerder uit. ,,Met glasvezel heb je dat niet.”

Ook zou het niet duurder zijn dan ‘normaal’ internet. Volgens de woordvoerder zijn de prijzen meestal zelfs goedkoper of vergelijkbaar met wat gebruikelijk is bij grote telecomaanbieders.

