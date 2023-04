Bij Sterovita was het regelmatig scherven vegen: ‘Melk, vla en yoghurt zaten toen nog in een fles’

Behoedt Boskalis het Mid­den-Oos­ten voor een immense milieuramp? ‘Het is een wespennest’

Na het lostrekken van het vastgelopen containerschip Ever Given in het Suezkanaal in 2021 staat Boskalis de komende maanden opnieuw wereldwijd in de spotlights. De Papendrechtse baggeraar en maritiem dienstverlener moet een milieuramp voor de kust van Jemen voorkomen. ,,Het is een wespennest.’’