‘Bij het Rotterdamse woonbeleid moet ik denken aan de hamburgers van het circuit van Zandvoort’

Op Twitter zag ik een foto voorbijkomen van een klef bolletje met een hamburger ertussen gekwakt. Kostte 10 euro. De koper had eerder op de dag z’n meegebrachte eten en drinken moeten weggooien. Dat mocht helaas niet mee naar binnen op het circuit van Zandvoort.

Hier moest ik aan denken toen ik in het AD de uitspraak van wethouder Wonen Chantal Zeegers las. ‘De ervaring leert dat deze woningvoorraad, mits het een goed woonconcept betreft, altijd afzet kent’. Het was haar argument om gewoon door te gaan met het bouwen van dure woningen terwijl uit onderzoek overduidelijk blijkt dat er vooral behoefte is aan woningen in goedkopere segmenten.

Afgelopen jaren waren er de soms knellende afspraken van een coalitieakkoord waarvan de woonparagraaf al in een vroeg stadium door VVD en GroenLinks was bepaald. Bijsturen bleek lastig, zelfs toen de resultaten in de Voortgangsrapportage Woonvisie 2020 daar duidelijk aanleiding toe gaven. ‘De balans die we nastreefden voor 2030 is nu al bereikt’ zo schreef de wethouder. Maar in het debat bleek ook ‘we gaan niet tornen aan gemaakte afspraken’. Vreemd eigenlijk, want waarvoor laten we dan al die sturingsinformatie opstellen.

Gebouwd voor D66- en VVD-kiezers

Je zou denken: na verkiezingen - nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar niets lijkt minder waar. De nieuwe wethouder gaat gewoon verder waar de oude gebleven was vlak voor hij vertrok. Er moet een nieuwe woonvisie komen, zo stelt de coalitie, maar het lijkt erop dat de richting al vaststaat. Komende jaren wordt er gebouwd voor D66- en VVD-kiezers, zodat zij volgende verkiezingen nog steviger in het zadel kunnen gaan zitten.

En volkspartij Leefbaar laat het allemaal gewoon gebeuren, in ruil voor een paar extra veiligheidscamera’s. Denk is nog druk bezig te wennen aan de nieuwe verantwoordelijkheid en hun grootste criticaster op het Rotterdamse woonbeleid zit inmiddels in Den Haag.

Te weinig geluisterd

Maar er is hoop. De Rekenkamer schrijft in haar bevindingen over het woonbeleid van Rotterdam dat het beleid gebaseerd is op wankele cijfers, dat er te weinig is geluisterd naar woningzoekenden. Bovendien nam de voorraad goedkope woningen harder af dan het aantal huishoudens met een lager inkomen. Genoeg aanleiding voor een stevige bijstelling van het woonbeleid.

Terug naar de uitspraak van wethouder Zeegers en de hamburgers: Ja, ook dure woningen worden bewoond. Mensen geven tegen wil en dank een steeds groter deel van hun inkomen uit aan wonen. Als je in de stad wilt wonen dan koop of huur je na lang zoeken wat voorhanden is. Het concept maakt eigenlijk niet uit. Het is net als met hamburgers, als je niks te eten hebt, dan neem je die kleffe bol met hamburger voor 10 euro. Maar als stad gunnen we onze inwoners toch een goede woning die echt bij hun portemonnee past? En dan niet voor even, maar langdurig. Zodat mensen ook geld hebben om ergens in de stad een goede hamburger te kopen.

