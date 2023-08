Bij deze strandtent in Hoek van Holland geniet je het hele jaar: 'De perfecte stranddag bestaat niet'

indebuurt.nlIn de zomer een cocktail onder een rieten parasol en in de winter genieten van warme chocolademelk met slagroom en een punt appeltaart. Het kan bij Villa on the Beach in Hoek van Holland. De strandtent van Martin van Woensel is het hele jaar open. “Het strand is altijd leuk, niet alleen bij 25 graden.”