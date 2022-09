Bij deze nieuwe woningen in Rotterdam-Oost staat niet alleen wonen, maar ook bewegen centraal

Aantal klachten over geluidshin­der Rotterdam The Hague Airport neemt fors toe

De Milieudienst Rijnmond heeft de afgelopen maanden 35.751 klachten ontvangen over geluidsoverlast van Rotterdam The Hague Airport. Dat zijn er bijna 25.000 meer dan in 2021, toen er 11.318 meldingen binnenkwamen. Ook het aantal melders is flink toegenomen, staat in een rapportage van de milieudienst.

