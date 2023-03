Bij deze microbrouwerij komt het 'grootste terras van Zuid-Holland'

indebuurt.nlKristian de Leeuw (40) kennen we als de man achter een rits horecazaken in Rotterdam, zoals Bar en Café Marseille. Samen met Coen Wooldrik (26), die als barman werkte in Café Marseille, opent hij in mei een microbrouwerij in de Glasfabriek. We vroegen Kris en Coen naar hun plannen.

Het klinkt misschien vreemd dat twee rasechte Rotterdammers in Schiedam terecht komen. Maar het tweetal raakte spontaan verliefd op de Schiedamse Glasfabriek. Horecaondernemer Kris doet niets liever dan oude verlate panden nieuw leven inblazen. Tijdens een fietstocht door Schiedam viel zijn oog op de Glasfabriek. Een toffe plek voor een microbrouwerij. Toen Coen hoorde dat Kris een brouwer zocht, bood hij zichzelf aan. Ondanks dat hij nu nog werkt als barista, verruilt hij de koffie straks voor bier. Hij krijgt een stoomcursus brouwen en samen gaan ze het avontuur aan.

Coen, je was barman, werkt nu als barista en straks ben je ineens bierbrouwer?

Coen: “Ik had altijd de droom om in Spanje een bierbrouwerij te beginnen. Toen ik via mijn vader, die chef is bij Café Marseille, hoorde van de plannen van Kris vond ik het meteen vet klinken en vroeg hem of ik daar wat kon doen.”

Kris: “Ik heb veel brouwers gesproken, uit onder andere Rotterdam en Den Haag. Ook grotere brouwerijen om een samenwerking voor meerdere jaren aan te gaan. Ondanks dat Coen nog geen ervaring had, had ik er toch het beste gevoel bij om dit met zijn tweetjes te gaan doen.”

Volledig scherm Kris en Coen voor het terrein van de Glasfabriek | Foto: indebuurt

Kun je je koffiekennis inzetten bij het bierbrouwen?

Coen: “Het productieproces is totaal anders. Koffiebranden is één handeling en is relatief snel gepiept. Door de boon op een bepaalde manier te branden bepaal je de smaak, bijvoorbeeld lichter branden als je een fruitige koffie wil. Bierbrouwen lijkt meer op scheikunde. Als je de smaak wil aanpassen, spelen er veel meer factoren mee. Je experimenteert met het gist, de hop en de rijping. Proeven is daarom heel belangrijk, zowel bij bier als koffie. Zo kom je erachter wat je bij het branden of brouwen aan moet passen.”

Mooie plannen, maar de Glasfabriek gaat toch over een tijdje tegen de vlakte?

Kris: “Het klopt dat de Glasfabriek gesloopt wordt. Tot die tijd is het de bedoeling dat we de ruimtes tijdelijk vullen. Ik vind het geweldig om hierover na te denken. Als ik dit soort plekken zie, zie ik potentieel. In Rotterdam is er steeds minder ruimte voor. We mikken erop dat we hier zo’n vier jaar kunnen zitten, al zijn we ons bewust van de tijdelijkheid. De architect ontwerpt de brouwerij dan ook zo modulair mogelijk. Toch wil ik de komende jaren bewijzen dat dit concept hier hoort met als doel de brouwerij tot in de eeuwigheid te laten bestaan. Ook als straks de rest van het terrein wordt omgebouwd naar woningen. En als dat niet haalbaar is, dan op een andere plek in Schiedam.”

Volledig scherm Fermentatietanks in de oude flesjesopslag van Heineken | Foto: indebuurt

Er moet nog van alles gebeuren, hoe komt het er straks uit te zien?

Kris: “We verbouwen het oude magazijn van de Glasfabriek tot bierhal. Als je straks binnenkomt, heb je aan de rechterkant de bar, met daarachter de biertanks waar je direct uit kan tappen. De achterwand komt vol houten vaten waar we het bier in bewaren. De rest van de hal zetten we vol lange tafels, naar Midden- en Oost-Europees voorbeeld. Buiten komt het grootste terras van Zuid-Holland; maar liefst 2.000 vierkante meter. Mét de hele dag zon. In de zomer kunnen we die makkelijk uitbreiden voor evenementjes zoals bijvoorbeeld vintagekledingmarkten.

Wat kunnen we straks bestellen bij… Ja, hoe gaat de brouwerij eigenlijk heten?

Kris: “Eurobrouwers! Aankomende zomer the place to be. Er komt het exclusievere wildbier en daarnaast betaalbaar tafelbier. Die laatste is bijna pilsachtig en komt gewoon in een fles op tafel.”

Coen: “Ik ga experimenteren met wildbier, dat kent een ander vergistingsproces dan regulier bier. Vergelijk het met zuurdesembrood of natuurwijn. In plaats van gist toevoegen, laat je de gisting spontaan ontstaan.”

Kris: “Er komt ook een keuken, wederom geïnspireerd op Midden- en Oost-Europa. Denk aan tafelzuren als augurken, Duitse worsten en Kielbasa, de Poolse variant.”

