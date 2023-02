Bij deze beroepen blijven de baankansen in regio Rotterdam groot, ook als personeelstekorten afnemen

In totaal hebben 119 beroepen in de regio de afgelopen jaren het label ‘kansrijk’ voor werkzoekenden gekregen van uitkeringsinstantie UWV. De verwachting is dat de arbeidsmarkt voor deze beroepen ook in de toekomst krap blijft. ,,Er is sprake van ‘structureel kansrijke beroepen’, omdat ze weinig last lijken te hebben van schommelingen in de economie”, zegt het UWV.