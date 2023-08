Bij de term voetbalvrouwen denk ik aan al die vrouwen die hun weekenden opofferen langs de zijlijn

Als zelfs de vrouw van de teammana­ger zich in de speeldag vergist: weekend­voet­bal nog even wennen

TOGB, ooit een zondagclub, staat voor een keuze: zaterdag of zondag? Sinds dit seizoen speelt het eerste elftal vooral op zaterdag. Dat in Berkel en Rodenrijs daar niet iedereen vertrouwd mee is, bleek wel in huize Den Uijl. Zo had op de eerste speeldag van de competitie de vrouw van teammanager Sander heel andere plannen.