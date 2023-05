Bij de eerste zonnestralen worden Heijplaters weer horendol van vliegen: ‘Gaat nog erger worden’

Bewoners krijgen gelijk: vliegen­over­last komt door afvalsor­teer­der, maar die krijgt geen straf

Bewoners in Rotterdam-Heijplaat hebben wel twintig keer meer last van vliegen als elders in de stad. Even lekker buiten zitten met warm weer? Ze beginnen er al niet eens meer aan. Door een uitspraak van de rechter staat nu vast wie de veroorzaker is, en is er hoop dat de situatie beter wordt.