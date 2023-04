Bij Bistrot-Bar Frère eet je bijzonder goed Frans voor de kleine en grote trek

Supermarkt Jumbo in Vlaardin­gen tijdelijk gesloten vanwege ‘ongedierte’ in winkelpand

Klanten van supermarkt Jumbo in Vlaardingen moeten tijdelijk ergens anders hun boodschappen doen. De winkel is gesloten op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat is vanwege sporen van ongedierte die er zijn aangetroffen. Volgens omringende winkeliers zou het om een muizenplaag gaan, maar Jumbo wil dat niet bevestigen.