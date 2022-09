Biercafé De Gele Kanarie breidt uit: tweede locatie opent in november in Rotterdam

Een exacte openingsdatum kan de horecabaas, die ook eigenaar is van onder meer Bokaal en Weena, nog niet geven. ,,Het is nu twee maanden verbouwen. Maar de opening staat gepland in de eerste week van november”, zegt hij. Volgens de Rotterdamse horecabaas ‘kun je sowieso een leuke opening verwachten’, maar wat hij precies in petto heeft, kan hij nog niet zeggen.

‘Een feest der herkenning’

De Jong is van plan om met dezelfde openingstijden te werken als in de eerste locatie van De Gele Kanarie, die in 2018 opende. Inmiddels is het café een begrip in horecaminnend Rotterdam. ,,Maar op de dinsdag en zaterdag willen we al iets vroeger openen, om 09.00 uur. Dat is vanwege de markt op de Binnenrotte. Dan kunnen marktbezoekers hier een koffie of lunch doen.”