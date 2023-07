Bewoners zagen ratten tussen benen doorschieten, maar hierdoor zien ze er al weken geen meer

Capelle snoeit en maait voortaan met beleid, en spaart zo vlinders en vogels: 'Vroeger was 't een kaalslag’

Het maai- en snoeiseizoen begint, óók in Capelle aan den IJssel. Maar onder veel vogelliefhebbers bestaan grote zorgen over de wijze waarop het groen wordt gekortwiekt en de gevolgen voor de gevederde vrienden in de stad. Die boodschap komt aan bij de gemeente. De grasvelden, bosschages en het bomenbestand zullen met alle egards worden behandeld. ,,Voorheen was het een kaalslag.’’