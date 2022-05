Bewoners op straat door scooterbrand bij appartementencomplex

Witte rook in Krimpen aan den IJssel: deze partijen vormen de nieuwe coalitie

Witte rook in Krimpen aan den IJssel, want er is een nieuwe coalitie: Leefbaar Krimpen, SGP én CDA. ,,Dit is gebaseerd op de criteria voor een robuuste coalitie, zoals eerder opgesteld door de informateur. De wens was om minstens twaalf zetels en een balans tussen continuïteit en vernieuwing vorm te geven’’, zo luidt de toelichting.

9 mei