Bewoners op Rotterdam-Zuid mogen wéér meepraten: wat merken zij van de miljoeneninvesteringen?

Komen de miljoeneninvesteringen op Rotterdam-Zuid wel goed terecht? Bewoners krijgen opnieuw de kans om mee te praten over de ontwikkelingen in hun gebied.

Zo’n 10.000 bewoners kregen een uitnodiging van burgemeester Aboutaleb om hun zegje te doen over thema’s als school, werk en wonen. De Burgertop is een initiatief van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). ,,Zijn we het nog wel eens met elkaar?” is de vraag waar directeur Marco Pastors een antwoord op zoekt. Hij is met zijn programma verantwoordelijk voor het verbeteren van het welvaartsniveau voor de 220.000 inwoners van Rotterdam-Zuid.

NPRZ heeft in de tien jaar dat ze actief zijn op Zuid, niet direct contact met buurtbewoners. Een ‘bewuste keuze’, zegt Pastors. Toch wil hij nu vaker weten hoe hij en zijn organisatie ervoor staan. Het zorgt ook voor nieuwe aandachtspunten, weet Pastors. In de afgelopen jaren heeft het NPRZ de drugseconomie en -bestrijding in het programma opgenomen omdat bewoners er zichtbaar onder lijden.

Extra aandacht voor mensen met uitkering

De top vindt plaats op 14 mei in Ahoy. Er is plek voor 800 man. ,,We hopen dat bewoners hebben gemerkt dat er extra aandacht is voor mensen met een uitkering, dat hun kinderen tien uur extra les op school krijgen en dat er AanDebak-garanties zijn voor jongeren.”

NPRZ heeft willekeurig bewoners uit het basisregister tussen de 16 en 60 jaar uitgenodigd. Of mensen uit alle lagen van de samenleving op Zuid de top zullen bezoeken blijft een spannende vraag, zegt Pastors. ,,De vorige keer was het niet helemaal representatief maar we waren er wel aardig in de buurt.”

In 2013 vond de allereerste Burgertop plaats. Anders dan tien jaar terug wordt er dit keer ook over wonen gesproken. ,,De woningmarkt verandert en we hebben niet zo goede ervaringen met de Tweebosbuurt en de Fazantstraat gehad. Dat zullen interessante thema’s zijn”, aldus Pastors.

