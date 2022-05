Bewoners Nesselande laaiend over komst 150 tijdelijke woonunits: ‘Dit hoort niet in onze wijk’

Waardedaling

Omwonenden zijn woedend. Zoals Adil Awan, die in een duur koophuis woont. Hij vreest voor de toekomst van de wijk als dit voornemen van de gemeente werkelijkheid wordt. ,,Er staan hier woningen van meer dan 1 miljoen euro. Dan wil je zoiets toch niet voor je deur?’’ foetert hij. ,,Dit hoort niet in Nesselande. De veiligheid lijdt eronder, je krijgt waardedaling van je huis. Maar we staan machteloos. Onze mening telt niet. Als dit doorgaat, dan verkoop ik m’n woning.’’



Een andere Nesselander, die liever niet met zijn naam in het AD komt, zegt dat het onbegrip groot is. De appgroep van de bewoners puilt uit van de negatieve reacties. ,,Toen wij onze woningen kochten, werd ons verteld dat er op die plek bedrijven zouden komen. En je ziet dat steeds meer ondernemingen zich hier vestigen. Het gebied is booming. Dan vraag ik me af: telt die eerdere belofte ineens niet meer?’’