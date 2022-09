Bewoners mogen plan maken voor dit stuk boulevard: ‘Elke gedachte is welkom’

Tuurlijk, ook in Nesselande wordt wel eens gemord. Onlangs nog, over de geplande komst van 150 flexwoningen aan de Laan van Magisch Realisme, een plannetje van de stad dat in de buurt uiterst slecht viel. Er werd gedreigd met advocaten, want de prijzen van de woningen zouden wel eens kunnen kelderen, met deze houten bebouwing voor de deur. En, zo klonk het ook, de inspraak is een wassen neus.