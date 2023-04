Bewoners in centrum Rotterdam worden wakker van schietpartij, dader blijft spoorloos

Met video | update Vrouw (68) per ongeluk in been geschoten tijdens schietpar­tij ruziënde jongeren, vier aanhoudin­gen

Een 68-jarige vrouw is vrijdagmiddag rond 15.45 uur gewond geraakt aan haar been bij een schietpartij op het Robbenoordplein in Rotterdam-Charlois. De politie vermoedt dat de Rotterdamse een onschuldig slachtoffer is. Er zijn vier personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.