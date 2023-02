Bewoners flatgebouw opgeschrikt door uitslaande brand: ‘Elektrische kachel stond te dicht bij bed’

De brandweer kreeg rond half 4 vannacht een melding van de brand. Die woedde op de vijfde verdieping van een woongebouw aan de Koninginnelaan. ,,Gelukkig konden we de uitslaande brand snel blussen. De oorzaak bleek een elektrische kachel die te dicht bij een bed in de slaapkamer stond”, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Vijf omliggende woningen moesten vanwege de brand ontruimd worden. De bewoners van die woningen konden even later weer terug hun woning in. De woning waar de brand ontstond is vooralsnog onbewoonbaar.

Waterschade

Ook andere bewoners van het gebouw ondervinden nog altijd last van de uitslaande brand. Door de brand liep de blokverwarming in het gebouw flinke schade op. Er ontstond lekkage, waardoor vannacht water van boven naar beneden stroomde. ,,Dat ging door allerlei gaten, tot aan de begane grond. Daardoor hebben meerdere woningen waterschade opgelopen.”

Door de lekkage in de verwarming zit in ieder geval een deel van de bewoners van de flat donderdagochtend nog zonder verwarming. Het is niet bekend om hoeveel woningen het gaat. ,,Mogelijk is de verwarming in het hele pand uit. Het was een flinke lekkage”, zegt de woordvoerder.