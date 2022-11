Bewoners De Esch overhandigen 1700 handtekeningen tegen nieuwe Rotterdamse brug

De bewoners zijn fel tegen de komst van de brug, die gaat lopen van De Esch naar de wijk De Veranda, en waar ook auto’s overheen zullen kunnen. De 1700 handtekeningen werden in een week opgehaald in de buurt waar in totaal 4500 mensen wonen. ,,Als we iets meer tijd hadden gehad, hadden alle 4500 de petitie getekend”, zei bewoner Paul Wiese namens de bewoners.

Ruim tachtig bewoners hadden een kaartje gekocht voor de avond in Arminius, waar Karremans werd geïnterviewd voor de politieke podcast RoPoPo. Maar zowat een derde verliet het debatcentrum al na zo’n twintig minuten, omdat ze vonden dat het te lang duurde voor het over de brug ging.

Quote Hoeveel onderzoek is er niet gedaan naar de voordelen van een tunnel? En ineens zegt u: we gaan toch voor een brug Bewoonster Hanny Rennen

Andere bewoners lieten luid merken dat ze de toon van de avond - de podcast bespreekt de Rotterdamse politiek op een luchtige toon - niet vonden passen bij de ernst van hun zaak. Toch kregen ze de ruimte om Karremans vragen te stellen. ,,Hoeveel tijd hebben wij niet in het overleg met de gemeente gestoken?”, zei bewoonster Hanny Rennen. ,,Hoeveel onderzoek is er niet gedaan naar de voordelen van een tunnel? En ineens zegt u: we gaan toch voor een brug.”

‘Totaal onrealistisch’

Karremans legde uit dat hij deze zomer begon als wethouder mobiliteit en al snel ontdekte dat een metrotunnel ‘totaal onrealistisch’ was. ,,De kosten zouden oplopen tot 5 miljard, en het Rijk zou er niet aan meebetalen. Dan zou ik alle ambtenaren moeten ontslaan.”

Maar hij had begrip voor het ongenoegen. ,,Je moet bij participatie heel duidelijk zijn over wat mensen kunnen bereiken. Dat is hier niet goed gegaan. We luisteren naar u, maar we kunnen nooit iedereen blij maken.”

