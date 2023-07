Tonnen schade én doodsbange huurders door explosie­golf: ‘Mensen durven niet terug naar huis’

De explosiegolf jaagt woningcorporatie Woonstad op kosten. De teller staat in de eerste maanden al op 650.000 euro. Groter dan de zorgen over geld zijn echter de zorgen over de angstige huurders. ,,We moeten met elkaar echt kijken wat we nog meer kunnen doen’’, is de hartenkreet van bestuurder Mohamed el Achkar