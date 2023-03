‘Beveiliger’ of ‘reparateur’: man (59) zou zich schuldig hebben gemaakt aan babbeltrucs bij ouderen

In mei vorig jaar werd er bij een 80-jarige Haagse aangebeld, kort nadat zij een brief op de post had gedaan. Voor de deur stond ‘iemand van de beveiliging’ die beweerde dat er een alarmmelding was en iemand in haar huis aanwezig zou zijn. Na zogenaamde controle van het huis, samen met een tweede onbekende man, bleek de bejaarde bewoonster 1.800 euro in contanten te missen.

De politie begon een onderzoek. Uit camerabeelden bleek dat het voertuig waarmee de twee verdachten vertrokken, op naam stond van de vriendin van de verdachte. De politie plaatste een baken onder de auto, zodat het voertuig kon worden gevolgd.

Ook in Rotterdam wordt er aangebeld

Later in mei reed de verdachte met een man naar Rotterdam. De bestuurdervertoonde daar verdacht rijgedrag, waarbij zij onder andere ouderen kort leken te volgen. Ze belden bij verschillende woningen aan, maar de mannen werden nergens binnengelaten. Later werden de mannen op heterdaad aangehouden voor poging tot diefstal.

De mannen bleken zich voor te doen als reparateurs, zogenaamd om de goot schoon te maken. Bij bewoners gingen de alarmbellen al rinkelen, aangezien dakgoten doorgaans pas in het najaar worden schoongemaakt.

De 59-jarige verdachte blijft ontkennen. Hij geeft aan dat hij inderdaad de goot kwam schoonmaken. Volgens de officier van justitie is bewezen dat de man zich in Den Haag heeft schuldig gemaakt aan diefstal via een babbeltruc. En ook dat hij in Rotterdam daartoe een poging heeft gedaan.

Hij eiste veertien maanden cel tegen de verdachte. De man liep nog in de proeftijd van een andere straf, waarvan hij de resterende 600 dagen gevangenis eerst moet uitzitten.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

