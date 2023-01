‘Betrokken’ jeugdofficier van justitie Ad de Beer (70) onverwacht overleden

Icoon

‘Ad was een icoon voor het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Met zijn unieke bevlogen eigen aanpak stond hij dag en nacht klaar, voor collega’s en ‘zijn’ jongeren in Rotterdam’, schrijft Hillenaar in zijn reactie. ‘Hij was kritisch vanuit een enorm maatschappelijke betrokkenheid, zei waar het op stond, maar was bovenal een warm mens. Ad heeft zich altijd ingezet voor de Nederlandse maatschappij. Het overlijden van Ad raakt ons diep. We gaan hem en zijn bevlogenheid enorm missen. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en naasten.’