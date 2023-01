Betonrot en roest knagen aan hoogste vuurtoren van Nederland

Markante vuurtoren op Maasvlakte wordt gemeente­lijk monument

De markante vuurtoren op de Maasvlakte wordt waarschijnlijk een gemeentelijk monument. Dat heeft het Rotterdamse college besloten na een brief van het Cuypersgenootschap. Het gaat om een voorlopig besluit, want er kan nog bezwaar worden gemaakt. Aanleiding is de mogelijke sloop, nu een nieuwe radartoren op de Tweede Maasvlakte is gebouwd. Door de vuurtoren als monument aan te wijzen, is sloop geen optie meer.

12 juli